5 آلاف جنيه السر، اعترافات المتهم بقتل صديقه في عين شمس

أدلى عاطل متهم بقتل صديقه، بمنطقة عين شمس لتعثره فى سداد ديونه، باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس.



وقال المتهم إنه كان قد سبق وأقرض المجني عليه مبلغ مالي قيمته 5 آلاف جنيه كونهما أصدقاء، مشيرا إلي انه عندما طالبه بالمبلغ المالي رفض رده اليه وماطل في ذلك.



وأشار المتهم إلى أنه يوم الواقعة توجه إلى حيث يتواجد المجني عليه وطلب منه أمواله فرفض متعللا بضيق حالته المادية، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة.

وأضاف المتهم أنه على إثر المشاجرة التي نشبت بينهما استل سلاح أبيض كان يخفيه بين طيات ملابسه وطعن المجني عليه بها فاسقطه غارقا في دمائه.



عاطل يمزق جسد صديقه لتعثره فى سداد ديونه بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم على إثرها الأخير على طعن شقيقه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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