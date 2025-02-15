تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه، بمنطقة عين شمس لتعثره فى سداد ديونه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

عاطل يمزق جسد صديقه لتعثره فى سداد ديونه بعين شمس



تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.



وبالانتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم على إثرها الأخير على طعن شقيقه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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