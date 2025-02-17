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التحفظ على 14 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة (صور)

التحفظ على 14 طن
التحفظ على 14 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة
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 أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
 

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين علي مدار أسبوعين التي أسفرت عن ضبط ١٤ طن مصنعات ومقطعات لحوم ومصنعات ومقطعات وهياكل ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
 

 

 

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أن الضبطيات ضمت ٤.٥ طن مصنعات لحوم ومقطعات دواجن ودواجن وبط غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهي الصلاحية، وذلك بأحياء إمبابة وبولاق الدكرور. 
 

وضبط ٥ أطنان هياكل ومصنعات مفروم دواجن  ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر. 
 

كما تم ضبط ٤.٥ طن مقطعات لحوم ودواجن ومفروم ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحياء العجوزة والجيزة والهرم والطالبية والعمرانية. 
 

 كما تمكنت الحملات من ضبط ٤١٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء امبابه والوراق والهرم وبولاق الدكرور والطالبية ومنشأة القناطر.
 

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ٣٥ محضر حيال المخالفين تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

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