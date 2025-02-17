الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس حارس عقار بتهمة سرقة أثاث شقة في عين شمس

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس حارس العقار المتهم بسرقة أثاث شقة بقيمة مليون جنيه في منطقة عين شمس بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من شقيق صاحب الشقة يفيد بسرقة محتويات شقة تقدر قيمتها بمليون جنيه، ووجه اتهامًا إلى حارس العقار الذي كان يعمل في العقار منذ عام تقريبًا، واختفى فجأة بعد وقوع الحادث.

وبالتحقيقات، تبين أن صاحب الشقة المقيم في فرنسا قد تواصل مع أحد أقاربه لتركيب تكييفات بالشقة استعدادًا لعودته، وعندما ذهب إلى العقار، أبلغه الحارس بتعطل الأسانسير فجأة، فقرر تأجيل الزيارة 3 أيام لحين إصلاحه، وعند عودته فوجئ بأن الشقة خالية تمامًا من الأثاث، فيما اختفى الحارس تمامًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

مواد متعلقة

الحبس والغرامة عقوبتها، احذر سرقة التيار الكهربائي وفقا للقانون

استدعاء المبلغ في واقعة سرقة شقة شقيقه بعين شمس

حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالمعادى

الأكثر قراءة

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عملية مخاض لحرب كبرى، توفيق عكاشة يكشف سر منح ترامب شحنة قنابل ضخمة لإسرائيل

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

مصرع وإصابة 18 شخص، أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار بكرداسة (صور)

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والمشاكل

«وإن منكم لمن ليبطئن»، الشعراوي يروي قصة رجل تخاذل عن القتال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية