السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

حبس حارس العقار المتهم بسرقة أثاث شقة في عين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة عين شمس حبس حارس العقار المتهم بسرقة أثاث شقة بقيمة مليون جنيه في منطقة عين شمس بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من شقيق صاحب الشقة يفيد بسرقة محتويات شقة تقدر قيمتها بمليون جنيه، ووجه اتهامًا إلى حارس العقار الذي كان يعمل في العقار منذ عام تقريبًا، واختفى فجأة بعد وقوع الحادث.

وبالتحقيقات، تبين أن صاحب الشقة المقيم في فرنسا قد تواصل مع أحد أقاربه لتركيب تكييفات بالشقة استعدادًا لعودته، وعندما ذهب إلى العقار، أبلغه الحارس بتعطل الأسانسير فجأة، فقرر تأجيل الزيارة 3 أيام لحين إصلاحه، وعند عودته فوجئ بأن الشقة خالية تمامًا من الأثاث، فيما اختفى الحارس تمامًا.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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نيابة عين شمس منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس

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