أنس جابر تحجز مقعدها في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

التنس، حجزت التونسية أنس جابر، اليوم الثلاثاء، مقعدها في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في العام.



ونجحت أنس في التغلب في الدور الأول على الأوكرانية أنيلينا كالينينا بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3) و(6-3).

وتنتظر أنس في الدور الثاني الفائزة من مباراة الكولومبية كاميلا أوسوريو واليونانية ماريا ساكاري، المصنفة 31 على البطولة.



وتأمل أنس في تعويض خيباتها في أستراليا خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفضل نتائجها بالوصول إلى ربع النهائي في عام 2020، ومن بعدها تراجعت النتائج بالخروج من الدور الثالث عام 2021، ومن الدور الثاني في آخر عامين، بينما غابت عن المشاركة في عام 2022.

وفي منافسات فردي الرجال، تغلب الأمريكي تريستان بوير القادم من الأدوار التمهيدية على الأرجنتيني فيدريكو كوريا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع (6-3) و(6-7) و(4-6) و(7-5) و(6-1).

وينتظر الأمريكي في الدور الثاني الفائز من مباراة الأسترالي أليكس دي مينور والهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب.

وكانت اللاعبة المصرية ميار شريف ودعت منافسات أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الأول، بسقوطها أمام الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، اليوم الثلاثاء.

ونجحت الأوكرانية المصنفة 32 على البطولة في حسم اللقاء بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1) و(6-4).

وتواجه ياستريمسكا دانكا كوفينيتش من مونتينجرو والتي تغلبت على النيوزيلاندية لولو سون (6-3) و(7-5).



واكتسحت الكازاخستانية إيليانا ريباكينا، المصنفة السادسة على البطولة ووصيفة نسخة 2023، نظيرتها الأسترالية إيمرسون جونز (6-1) و(6-1).

بطولة أستراليا المفتوحة

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، تعد ريباكينا واحدة من 4 لاعبات نجحن في الوصول إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في آخر 6 مواسم، إلى جانب كل من دانيلي كولينز وإليز ميرتنز وإيجا شفيونتيك.

وتلتقي ريباكينا في الدور الثاني مع الأمريكية إيفا يوفيتش والتي تفوقت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز (6-2) و(6-1).

وضمن لقاءات الدور الأول أيضًا، تغلبت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا، المصنفة 24 على البطولة، على الأرمينية إيلينا أفانيسيان (4-6) و(7-5) و(6-2).

وتواجه بوتينتسيفا في الدور الثاني الصينية زهانج شواي المشاركة ببطاقة دعوة، والتي تغلبت بدورها على الأمريكية مكارتني كيسلر (6-3) و(6-4).

ولحقت الرومانية إيلينا جابريلا روس القادمة من الأدوار التمهيدية بركب المتأهلات للدور الثاني، بالتغلب على مواطنتها إرينا بيجو (6-4) و(6-0)، لتنتظر الفائزة من مباراة الأمريكية ماديسون كيز ومواطنتها آن لي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.