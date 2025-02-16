الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

مالك عقار يروي اللحظات الأخيرة في حياة عامل أسانسير بمدينة نصر

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال مالك عقار شهد مصرع عقب سقوط الأسانسير أثناء إجراء عملية الصيانة الدورية. 

وقال مالك العقار إنه أثناء قيام العامل بإصلاح الاسانسير وعمل الصيانة اللازمة له حدث خلل ولم يستطيعوا السيطرة علي الاسانسير ليسقط أرضا وبه العامل


وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير على عامل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص وتبين العثور على جثة عامل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن العامل أثناء إجراء عملية الصيانة داخل بئر الأسانسير سقط عليه الأسانسير، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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