22 فبراير موعد محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بروض الفرج

حددت نيابة روض الفرج 22 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة روض الفرج.



وأسندت النيابة العامة للمتهمان تهم حيازة وإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة بقصد تكدير السلم الاجتماعي.

وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وسماع دوي إطلاق نار بدائرة القسم.

وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تبين أن عاطلين يتشاجران مع المواطنين بسبب منعهما من بيع المواد المخدرة في المنطقة ويطلقان اعيرة نارية في الهواء بقصد ترويعهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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