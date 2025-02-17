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موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الاسباني

 يلتقي برشلونة مع رايو فاليكانو مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" بملعب "مونتجويك".

 

 وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ورايو فاليكانو حسمت بفوز البارسا بهدفين لهدف.

 

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو 

 تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو 


تذاع مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، أما رايو فاليكانو لديه 35 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

وشهدت هذه الجولة تعادلًا إيجابيًا بين ريال مدريد وإسبانيول بهدف لمثله، مساء السبت، كما تعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو بهدف لمثله.


يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ51 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 50 نقطة، وحال فوز برشلونة سيتساوى مع ريال مدريد في عدد النقاط، ويتصدر بفارق الأهداف.

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