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رياضة

عمر كمال عبد الواحد يدعم قائمة الأهلي أمام الزمالك

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

الدوري المصري، قال مصدر داخل النادي  الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق سيكون جاهزا لتدعيم قائمة الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك السبت القادم بعد إعلان جاهزيته عقب التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. 

وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تسجيلات لعدد ٦ مباريات للزمالك من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل مباراة القطبين السبت القادم. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن المغربي أشرف بن شرقي أصبح جاهزا لمباراة الزمالك في القمة المرتقبة يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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كولر عمر كمال عبد الواحد الأهلي

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