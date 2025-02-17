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رياضة

الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات بالدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

 يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الجونة، فى السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

 

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة الليلة بحثا عن الانتصارات بعد تعادله مع إنبي 1-1 في الجولة الماضية وقبلها الخسارة أمام المصري 2-1، فيما يدخل الجونة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي الاسماعيلي 2-0 بالجولة الماضية.

 

 

موقف الاتحاد السكندري والجونة في الدوري الممتاز

 ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم، بينما يحجز الجونة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات بينما تلقى 7 خسائر.

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.
 

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

 

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