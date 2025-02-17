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مد فترة التسجيل في برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو

اعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن مد فترة التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية حتى ٢٨ فبراير الجاري.

 

يهدف البرنامج إلى تدريب الباحثين على مهارات ريادة الأعمال، وتمكينهم من تحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online)

وفي سياق اخر اختتمت فعاليات هاكاثون التعليم الذكي، والذي نظمته جامعة بنها بالتعاون مع كل من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF)، ومعهد تكنولوجيا المعلومات(ITI). 

 

ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي 2025

جاء ذلك بحضور د.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ود.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود.حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، ود.معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ود.شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية.

وخلال كلمته، أكد د.ناصر الجيزاوي أن الهاكاثون السنوي الذي تنظمه الجامعة يمثل فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والتعاون من أجل إيجاد حلول تسهم في تحسين وتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن المشاريع والأفكار التي تم تقديمها خلال هذا الهاكاثون، إذا تم استثمارها وتوظيفها بشكل مناسب، ستفتح أبوابًا واسعة نحو مستقبل مشرق، ليس فقط في مجال التعليم، بل في مختلف القطاعات؛ مما سيكون له تأثير كبير على مستقبل التعليم والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، مؤكدًا أن الجامعات بما تمتلكه من موارد مادية وبشرية، يجب أن يكون لها دور مباشر وغير مباشر في تحسين ونمو الاقتصاد الوطني.

وأكد د. ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها من خلال تنظيم "هاكاثون التعليم الذكي"، تسعى إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز التعليم وتحقيق نقلة نوعية في كيفية نقل المعرفة وتطوير المهارات، مشيرًا إلى أن التعليم في العصر الرقمي أصبح يتجاوز حدود الفصول الدراسية التقليدية ليشمل بيئات تعليمية مبتكرة تدعم التعليم التفاعلي والتعلم الذاتي المستدام.

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الهيئات البحثية رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ورش العمل التدريبية صندوق رعاية المبتكرين شركات ناشئة رعاية المبتكرين

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