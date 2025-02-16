"مبحبش اللقطات والشو"، زيزو يكشف سر حب جماهير الأهلي له

قال أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، إن "حب جماهير الأهلي لي سببه إنهم مشافوش مني حاجة وحشة وبعامل الناس حسب تربيتي، ومش باعمل حركة علشان جمهور الزمالك يفرح بيا، الحاجات والحركات اللي بتضايق جماهير الخصم مني مش بتدوم وملهاش لازمة".

رأي زيزو في جماهير الأهلي

وتابع خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "مشوفتش حاجة وحشة من جماهير الأهلي وبالتالي أنا أبادلهم نفس الاحترام، وكل واحد بيتعامل حسب تربيته، وأنا مش عايز حد يكرهني في حياتي، وأبويا وأمي علموني كيفية احترام الناس ولذلك أحترم جماهير الأهلي".



عقلية زيزو



وأضاف: "لا أتوتر أبدا، وأهلى وأصحابي بيشتكوا مني إني هادي، وشغل اللقطات والشو مش بحبها ولكن بحب إن شغلي في الملعب هو اللي هيخلي الناس تتكلم عني وتحبني".

زيزو، فيتو

وواصل لاعب الزمالك زيزو: "أنا شاغل دماغي أبعد من المحيط اللي أنا فيه، وبتعامل مع كل الأمور بعقلانية، ومواصفات اللاعب المحترف إنه يرى الكرة شغلانة ويجب على كل لاعب يبحث عن تفوقه على زملائه، النوم مبكرا والاهتمام بالتغذية الصحية والالتزام في التمرين وزيادة التمارين من أجل الأفضلية وتطوير وتحسين قدراته".

سر احترافية صلاح ومرموش

وتابع: "اللي عايز يبقى له اسم زي مرموش وصلاح لازم يطلع أوروبا بدري شوية، وعلشان كده صلاح عدى بمراحل كتير علشان يوصل لنادي ليفربول وهو دلوقتي احسن لاعب في العالم، مرموش نفس الكلام احنا سعداء جدا بانتقاله إلى مانشستر سيتي ويدعو للفخر وأنا مبسوط له جدا وهو يستاهل كل خير، واحنا كلنا أصحاب وإخوات، ودايما بنتواصل مع بعض، وهما إخواتي".



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