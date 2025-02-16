زوجة زيزو: زوجي يمر بفترة فاصلة ويركز في صناعة تاريخ مع الزمالك

قالت هدى، زوجة لاعب نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو: "زوجي وسيم وأعجبت به من المرة الأولى التي رأيته فيها، لم يكن هناك حب من أول نظرة، بس هو محترم ومرتب".

قلق وخوف زوجة زيزو من شهرته

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "أنا اتخضيت من شهرته وانتقل للزمالك بعد كتب الكتاب وكنت بتضايق ومخضوضة جدا لما كنت باشوف حد بيتصور معاه، أول مرة اتضايقت من زيزو لما كنا مع ناس أصحابه شوفت واحدة قربت منه وبتتصور معاه وبتعمل حركات وهو مبصش ليا وقتها كنت متضايقة جدا، وبعد كده لقيت الموضوع بيتكرر فمبقتش اتضايق".

زيزو مع صاحبة السعادة، فيتو

فترة فاصلة في حياة زيزو

وتابعت: "هذه فترة فاصلة ومهمة زيزو بطبعه مبيركزش غير على اللي هو عايزه بالظبط، كل سنة في الدوشة اللي احنا فيها دي بس خلاص اتعودنا على كده، هو بيركز فقط إنه يعمل تاريخ له، ولو مركزش واستغل الفرصة مش هيعرف يعمل التاريخ اللي عايزه، بيحاول ميركزش في الانتقادات والاتهامات اللي بيتعرض ليها، أنا مش أهلاوية أكيد زملكاوية، وأيلا بنتي حافظة كل أغاني الزمالك".



آخر تطورات ملف زيزو مع الزمالك

كشف أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة، لكن أولويته هي البقاء في الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: زيزو يمتلك عروضًا من أندية قطرية وإماراتية، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.

وأكد ميدو: أن زيزو يشعر بالتقدير داخل الزمالك، لكنه يرغب في الحصول على مقابل مادي يتناسب مع قيمته وإمكانياته.



وأضاف: زيزو من أفضل اللاعبين في مصر، ومن الطبيعي أن يكون لديه عروض من أندية أخرى، نحن في الزمالك متمسكون ببقاء زيزو، وسنبذل كل ما في وسعنا لإقناعه بالبقاء.



وأشار ميدو إلى أن المفاوضات مع زيزو لم تصل إلى مرحلة متقدمة حتى الآن، مؤكدًا أن النادي يسعى لتلبية طلبات اللاعب من أجل الحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق.



وعن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، قال ميدو: “زيزو لاعب محترف، وسيلتزم بتعاقده مع النادي حتى آخر لحظة. إذا كان جاهزًا للمباراة، فسيلعب بشكل طبيعي”.



وختم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لن يتخلى عن زيزو بسهولة، مشددًا على أن اللاعب يحظى بتقدير كبير من الجماهير والإدارة.



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