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رياضة

زيزو يكشف كواليس جديدة بشأن حفل جوائز كاف

زيزو لاعب نادي الزمالك،
زيزو لاعب نادي الزمالك، فيتو

زيزو، كشف أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، كواليس وأسرار جديدة بشأن حفل جوائز الكاف وضياع جائزة أفضل لاعب محلي في قارة إفريقيا منه.

قوة زيزو قبل حفل جوائز الكاف وبشرى المصدر الموثوق

وقال زيزو خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "احنا كنا كسبانين الكونفدرالية والسوبر الإفريقي وبالتالي كنت أقرب للفوز بجائزة كاف لأفضل لاعب في القارة، حد كلمني وهو مصدر موثوق به قريب من الكاف وقال لي لازم تيجي ضروري علشان أنت مرشح بنسبة كبيرة للفوز بالجائزة، أنا الجائزة على المستوى الشخصي مش فارقة معايا كل اللي فارق معايا إني عايز اسم الزمالك يتذكر إن أول لاعب من الزمالك يتذكر بالحصول على الجائزة".

 

صدمة زيزو بسبب الكاف

وتابع: "كان فارق معايا إن أول لاعب في تاريخ الزمالك يفوز بالجائزة، ولما روحنا هناك كان فريق إعلام الكاف بيجهز إن زيزو أحسن لاعب في إفريقيا لكن محدش من الكاف رسميا بلغني إن الفائز بالجائزة ولكن ذهبت وأنا مهيأ للفوز بها، وتفاجئت إن ويليامز حصل على أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب، هي الجائزة المفترض تبقى بيني وبين حسين الشحات، فالبتالي طالما حسين مش موجود المفترض اكون انا موجود، وده كانت نتيجته إني اتصدمت بعد لما راحت الجائزة مني".

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أحقية زيزو في جائزة الكاف 

وواصل: "الناس كلها اتكلمت إن زيزو أحق بالجائزة، وهو ده اللي يهمني أكتر من الجائزة، فرق معايا دعم وتشجيع جماهير الزمالك ليا".
 

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