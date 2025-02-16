الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

زيزو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بشأن مصيره مع النادي

زيزو لاعب نادي الزمالك،
زيزو لاعب نادي الزمالك، فيتو

زيزو، كشف أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، مصيره ومستقبله مع نادي الزمالك، مع قرب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء.

عقد زيزو ورسالته لإدارة نادي الزمالك

وقال “زيزو” خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة “دي ام سي”: "عندي عقد لسه في نادي الزمالك مكمله وبعد كده مش عارف هاعمل ايه، الزمالك عنده أولويات بيشتغل عليها وفيه 7 لاعبين لسه بيجددوا عقودهم وكل الناس دول لازم ياخدوا نفس الأهمية".

زيزو يكشف حقيقة الأرقام المالية في طلباته مع نادي الزمالك

وتابع زيزو: "فكرة تصدير لجماهير الزمالك إن فلان هياخد فلوس قد إيه مش كويسة، احنا مش مختلفين خالص مع الإدارة والأرقام اللي بتتقال في السوشيال ميديا بشأن مطالبي المادية مش حقيقية".

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

رسالة مؤثرة من زيزو لجماهير الزمالك

ووجه زيزو رسالة لجماهير الزمالك، قائلا: "عايز أقول لجماهير الزمالك انتوا أكيد حاسين باللى أنا عايز أقوله وعمري ما أنكرت إن الزمالك هو اللى صنع نجومية وشعبية زيزو، أنا مدين بالفضل الكبير لنادي الزمالك وجمهور بعد لما رجعت من البرتغال ومحدش كان يعرفني، لكن فكرة إنك أنت تضايق مني علشان ناس كتيرة تحت مسمى أبناء نادي الزمالك يمشوا مع الموجة ضدي فهذا أنا مش متقبله، في الأول والآخر أنا بقول لجماهير الزمالك بحبكم جدا وعارف إنكم متعلقين بيا، أنا عشت مع الزمالك أحسن 5 سنين في حياتي".

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