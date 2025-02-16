زيزو يكشف قصة غريبة عن حبه وزواجه وحياته الأسرية

قال أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك: "أبي كان لاعب كرة في الماضي وكان يلقب بزيزو، وبالتالي تحول اللقب من والدي إليَّ عندما كبرت، ولكن اسم زيزو ليس له ارتباط باسم رسمي".

سند ودعم زيزو

وتابع خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "هدى مراتي وأيلا بنتي يعتبران هما السند والدعم بالنسبة لي، خاصة أنهما هما اللي موجودين معايا في كل الظروف الصعبة في ظل ابتعادي عن موطني المنيا وعائلتي هناك".

نشاط زيزو في المنزل

وأضاف نجم نادي الزمالك زيزو: "نشاطي في البيت أكل ومشاهدة المسلسلات واللعب مع أيلا بنتي".

زيزو لاعب نادي الزمالك، فيتو

قصة زواج زيزو



وقال: "تعرفت على زوجتي هدى صدفة، كنت نازل من البرتغال إجازة ولقيت واحدة بتمر في الشارع بالمنيا قدامي، وأنا أقود السيارة لمحتها وعجبتني جدا، مكنش منطقي أتعرف عليها، كلمت واحد صاحبي راكب معايا العربية فقلت له اعرف هي ساكنة فين، وروحت على أختي قلت لها روحي كلميها وخدي رقم والدها، علشان أروح أخطبها، وقتها مكنش في دماغي الزواج بس هي وقتها عجبتني فقررت أتجوز، أخدنا رقم والدها وكلمناه وطلع عارف والدي".

وأكمل: "النصيب وراء زواجي بزوجتي، هي عجبتني فقررت إني أتجوزها، وخلال 3 أشهر خطوبة لقيناهم شبهنا وهي متربية على الأصول وبنت بلد، أنا كنت بادور على بنت شبهي وشبه أمي فلقيت فيها كل الحاجات اللي انا عايزها خاصة إني كنت في أوروبا والسلوكيات هناك مختلفة".

وتابع: "زوجتي ملهاش في الكرة ولا تعرف أهلي من زمالك ومكنش فارق معاها بعمل إيه ولا بشتغل إيه، وتحولت بعد الزواج لست كروية وانتقلت انا وهي لمرحلة إن زيزو ده نجم الزمالك وبقت تروح الماتشات وتعلقت بالجماهير ونادي الزمالك وبقت فاهمة كل حاجة في الكرة لدرجة إنها ساعات بتنتقد ادائي واضاعتي للأهداف، حتى أيلا بنتي حافظة كل أغاني نادي الزمالك من حضور الماتشات".

وأشار: "زوجتي كانت تتمنى إني أكون شخص مش مشهور علشان نكون في حالنا، لإن الشهرة ليها ضريبة، انا عندي الباسورد بتاع تليفونها بس هي لأ لإن احنا في المنيا معندناش الكلام ده".



تطورات ملف زيزو مع نادي الزمالك

في وقت سابق، كشف أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة، لكن أولويته هي البقاء في الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: زيزو يمتلك عروضًا من أندية قطرية وإماراتية، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.

وأكد ميدو: أن زيزو يشعر بالتقدير داخل الزمالك، لكنه يرغب في الحصول على مقابل مادي يتناسب مع قيمته وإمكانياته.



وأضاف: زيزو من أفضل اللاعبين في مصر، ومن الطبيعي أن يكون لديه عروض من أندية أخرى، نحن في الزمالك متمسكون ببقاء زيزو، وسنبذل كل ما في وسعنا لإقناعه بالبقاء.



وأشار ميدو إلى أن المفاوضات مع زيزو لم تصل إلى مرحلة متقدمة حتى الآن، مؤكدًا أن النادي يسعى لتلبية طلبات اللاعب من أجل الحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق.



وعن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، قال ميدو: “زيزو لاعب محترف، وسيلتزم بتعاقده مع النادي حتى آخر لحظة. إذا كان جاهزًا للمباراة، فسيلعب بشكل طبيعي”.



وختم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لن يتخلى عن زيزو بسهولة، مشددًا على أن اللاعب يحظى بتقدير كبير من الجماهير والإدارة.



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