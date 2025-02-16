الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

غدا، أولى جلسات دعوى طبيبة اتهمت أهل زوجها بالامتناع عن تسليمها الميراث

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة الشيخ زايد غدا، أولى جلسات الدعوى المقامة من الطبيبة التي تعدي عليها أهل زوجها في محاولة لطردها من المنزل وتتهمهم بالامتناع عن تسليمها الميراث بالشيخ زايد.

 


وقالت المبلغة في دعواها إنها تزوجت بزوجها في عام 2021 وأنجبت منه طفلا ذكرا وما أن بلغ عمر الصغير 4 أشهر حتى توفى زوجها.

 

وأضافت المبلغة أن اهل زوجها طالبوها بالرحيل من المنزل بعد وفاة زوجها وامتنعوا عن تسليمها ميراثها ثم تعدوا عليها في محاولة منهم لطردها.

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محكمة الشيخ زايد الشيخ زايد تسليم ميراث

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