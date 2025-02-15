وكيل صحة سوهاج يتفقد مركز القلب ويعتمد اللجنة الثلاثية بمستشفى طهطا

أجرى اليوم الدكتورعمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زيارة تفقدية لمركز القلب والجهاز الهضمي حيث تتفقد الاستقبال والطوارئ والتعقيم والمطبخ والعيادات الخارجية والمعمل والأشعة وحدة مناظير الجهاز الهضمي، الصيدلية، وحدة القسطرة القلبية ورعاية جراحة القلب وعمليات جراحة القلب والرعاية القلبية، ويرافقه الدكتور محمد خليفة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى.

دويدار مركز القلب والجهاز الهضمي صرح طبي متميز ويخدم آلاف المرضي ضمن مبادرة الرئيس القضاء على قوائم الانتظار

كما تفقد " دويدار" أعمال التطوير الجارية ورفع كفاءة وحدة الأشعة المقطعية ووحدة الرعاية القلبية والتي يتم تطويرها لرفع الكفاءة لزيارة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة وأشاد دويدار بمستوى الخدمات والنظام المتبع داخل المركز، وكذلك اتباع سياسات مكافحة العدوي وانتظام الأطقم الطبية وجودة الخدمة، وخلال الزيارة حرص وكيل وزارة الصحة التحدث مع المرضى المتواجدين أثناء الزيارة، حيث أثنى المرضي وذويهم على الخدمة التي قدمت لهم من خلال المركز.

كما أشار دويدار إلى اعتماد اللجنة الثلاثية بمستشفى طهطا للتيسير على المرضى ورفع المعاناة عن كاهلهم، وكذلك لتخفيف الضغط على مركز القلب والجهاز الهضمي لضمان استمرار تميز المركز والخدمة المقدمة للمرضي.

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