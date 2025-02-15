السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد مركز القلب ويعتمد اللجنة الثلاثية بمستشفى طهطا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 أجرى اليوم الدكتورعمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زيارة تفقدية لمركز القلب والجهاز الهضمي حيث تتفقد الاستقبال والطوارئ والتعقيم والمطبخ والعيادات الخارجية والمعمل والأشعة وحدة مناظير الجهاز الهضمي، الصيدلية، وحدة القسطرة القلبية ورعاية جراحة القلب وعمليات جراحة القلب والرعاية القلبية، ويرافقه الدكتور محمد خليفة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى. 

 

دويدار مركز القلب والجهاز الهضمي صرح طبي متميز ويخدم آلاف المرضي ضمن مبادرة الرئيس القضاء على قوائم الانتظار

 

 كما تفقد " دويدار" أعمال التطوير الجارية ورفع كفاءة وحدة الأشعة المقطعية ووحدة الرعاية القلبية والتي يتم تطويرها لرفع الكفاءة لزيارة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة وأشاد دويدار بمستوى الخدمات والنظام المتبع داخل المركز، وكذلك اتباع سياسات مكافحة العدوي  وانتظام الأطقم الطبية وجودة الخدمة، وخلال الزيارة حرص وكيل وزارة الصحة التحدث مع المرضى المتواجدين أثناء الزيارة، حيث أثنى المرضي وذويهم على الخدمة التي قدمت لهم من خلال المركز. 

 

 كما أشار دويدار إلى اعتماد اللجنة الثلاثية بمستشفى طهطا للتيسير على المرضى ورفع المعاناة عن كاهلهم، وكذلك لتخفيف الضغط على مركز القلب والجهاز الهضمي لضمان استمرار تميز المركز والخدمة المقدمة للمرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال التطوير الجارية القضاء علي قوائم الانتظار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وحدة مناظير الجهاز الهضمي مستوى الخدمات مناظير الجهاز الهضمى عمليات جراحة الطاقة الاستيعابية الخدمة المقدمة للمرضى

مواد متعلقة

إنشاء ملعب يتيح ممارسة رياضة البوتشا لذوي الهمم بجامعة سوهاج

ضبط سائق أصاب جاره بطلق نارى بسبب خلافات في سوهاج

أمن سوهاج يسيطر على مشاجرة بين عائلتين

مسيرة حاشدة بجامعة سوهاج لدعم وتأييد الرئيس ورفض تهجير الفلسطينيين (صور)
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

آرسنال يحقق فوزا صعبا على ليستر سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

البلدي يسجل 140 جنيها، سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة

موسكو توجه رسالة لحماس بعد الإفراج عن الأسير الروسي ألكسندر تورفانوف

ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بشأن مرحلة ما بعد تسليم جميع الأسرى

منوعات

المزيد

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

المزيد
الجريدة الرسمية