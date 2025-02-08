سلوى عثمان: محظوظة بالمشاركة مع 2 من النجوم الكبار في دراما رمضان

تشارك الفنانة سلوى عثمان في موسم دراما رمضان المقبل في 3 أعمال وهي: حكيم باشا، وسيد الناس، وحياة أو موت.

وقالت سلوى عثمان لـ فيتو إنه يتبقى لها يوم تصوير واحد فقط في كل مسلسل وتنتهي من مشاهدها، مشيرة إلى أنها تجسد دور زوجة عم حكيم باشا في المسلسل الذي يقوم بدوريه بطل العمل مصطفى شعبان.

وأضافت أن لديها فرصة هذا العام مع 2 من النجوم الكبار وهما مصطفى شعبان في “ حكيم باشا” وعمرو سعد في “سيد الناس”، متمنية أن تحوز الأعمال الثلاثة إعجاب الجمهور.

مسلسل حكيم باشا

ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي.

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