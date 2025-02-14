الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

تقبيل المعلم في الشرقية وتعذيب الحرامي في البحيرة.. ماذا جرى؟!

هذه واحدة من البدايات المتعثرة لمقال يقف بين مشهدين كلاهما قاس.. وقت طويل نتأمل واقعتين.. معلمة تقطع طابور الصباح بتقبيل يد زوجها المسئول بالمدرسة وتمنحه وردة أمام الجميع السبب: عودته من مرض صعب وعملية جراحية كبيرة! وربما أرادت تعليم التلاميذ احترام الزوج وتقديم العرفان له بما لا نعرفه وليس لنا بالضرورة أن نعرفه! القرار.. نقلهما كل منهما إلي مكان وخصم أسبوع من الراتب! 

في البحيرة أشخاص يعذبون مواطنا لنصف يوم كامل حتي الموت بسبب ضبطه أثناء سرقة سياراتهم ثم يلقون الجثة لوالده أمام منزله!


الواقعة الأولي لقيت تأييدا لقرار تعليم الشرقية من قطاع في النخبة المصرية! السبب: سلوك المرأة معيب في تقبيل يد الزوج! بينما اعتبره مسئولو التعليم خروجا عن الواجب الوظيفي!   
والثانية لقيت تأييدا لسلوك القتلة باعتباره دفاعا عن المال والممتلكات!

 
في الأولي تأييد قرارات مديرية التعليم من أنصار حقوق المرأة! وكأن حقوق المرأة لا تؤخذ بالكامل بإظهار نديتها الكاملة لزوجها.. فلا عرفان بجميل ولا اعتراف بمعاملة حسنة ولا شحنات معنوية لزوج عائد برعاية الله من مراحل صحية حرجة توقع فيها البعض شرا! 

 

المدهش أن هؤلاء أنفسهم قد يصفقون لو كانت القبلة سينمائية باعتبارها إعلاء لقيم الرومانسية! وأنها حرية شخصية! وربما يؤيدون التصرف حتي لو لم تربط طرفيها علاقة زوجية باعتبارها حربة شخصية وأننا معقدين حبتين! 

 

بينما إدارة التعليم ارتعشت من أول فيديو علي التواصل وأرادت إخلاء مسئوليتها قبل اشتعال الجدل دون أن تسأل أعضاء التحقيق ما ذنب الزوج وقد قبلت زوجته يده دون رد منه؟! ولماذا لم يراع أحد حالة الرجل الصحية؟! وفي القضاء هناك ما يسمي بوقف التنفيذ مراعاة لأمور كثيرة منها الحالة الصحية! وإذا كان النقل وأسبوع خصم وهو ما سيؤثر علي الترقيات وغيرها فما عقاب من يتشاجر أو يهين زميله داخل المدرسة؟! بالقياس سيحال طبعا إلى فضيلة المفتي!


وفي الثانية كيف يقبل البعض ممن تناولوا الحادث دعم قوانين الغاب هكذا؟! وكيف يجرؤ البعض علي القيام بدور الأجهزة المختصة وتعذيب إنسان كل هذا الوقت دون رحمة أو شفقة؟! هل هو غرور القوة والنفوذ؟! لكن ما يدرينا صحة الرواية أصلا؟! ما الأدلة علي أن القتيل كان يسرق؟!

 

المؤكد الوحيد في الأمر أن إنسانا فقد حياته بتعذيب وحشي.. الباقي لا نعرفه.. رغم أن صحة رواية لسرقة لا يغير من الأمر شيئا في وجود جريمة أكبر بقتل مواطن والتعدي علي إختصاصات الأجهزة الأخري وقوانين البلاد..

 

لا تسافر.. يا سيادة الرئيس!

الرجل الذي ضرب الرئيس الأمريكي بالجزمة!

 

دعكم من غياب فضيلة التسامح وتقويم الخارجين عن المجتمع ولا البحث عن سبب خروجهم وسد ذرائعهم.. فالأمر تعدي من إنتقام البعض لنفسه.. المصيبة في دعم كل هؤلاء في الحادثين معنويا ممن يوكل إليهم تثقيف المجتمع والنهوض به وإشاعة روح السماحة وقيم الحق والخير والجمال وإحترام القانون وعدم الإفتئات علي سلطات المجتمع وغيرها وغيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله!

أما دولة القانون.. والرحمة والعدل مع روح القانون.. واما علينا الإنتظار طويلا لنتحول إلي مجتمع متحضر أو حتي نتحول لمجتمع والسلام!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعليم الشرقية حرية شخصية روح القانون التعليم التسامح فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

سعد الشاذلي في ذكراه.. من الكونغو إلي العبور!

وعد ترامبلفور.. وعبث البلطجي الأمريكي!

السمك وسائق الأجرة.. قصة حقيقية حدثت بالإسكندرية!

الرئيس والوزير والإخوان.. قصة ذات مغزى!

خلطة فتيحة وموضوعية القصاص وسلطنة السنهوري في معرض الكتاب!
ads

الأكثر قراءة

الاتفاق تم، كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

شوبير يكشف تفاصيل استاد الأهلي الجديد

أول تعليق من السعودية على إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المملكة

الدوري السعودي، الفتح يتقدم على الاتفاق 2-1 في الشوط الأول

الخطيب يصل احتفالية الأهلي في معبد حتشبسوت

خالد مرتجي يطالب بتطبيق قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

منوعات

المزيد

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه للطن

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الإسماعيلي.. ليفربول ضد أستون فيلا.. ريال مدريد ومانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طاعة الله ورسوله، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 12 بسورة التغابن

تفسير حلم شروق الشمس وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المفتي: الادعاء بعدم الحاجة إلى الدين شبهة قديمة متجددة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية