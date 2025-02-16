بلمسات زهير مراد، فستان شاكيرا يخطف الأنظار في افتتاح جولتها العالمية

خطفت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا أنظار الجميع في حفل افتتاح جولتها العالمية "Las Mujeres Ya No Lloran" بفستان مبهر من تصميم العالمي زهير مراد.

فستان شاكيرا

واختارت شاكيرا فستانًا فخم بياقة على شكل قلب مصنوعة من قطع شبيهة بالمرايا بأكثر من 350 قطعة بأسلوب تعكس الضواء وتجذب اهتمام الحضور في حفلها بالبرازيل والذي تخطي عددهم الـ 65 ألف شخص ومعجبين ايقونة البوب في جميع انحاء العالم.

كما شمل فستان شاكيرا 10,000 قطعة كريستال موزعة بشكل دقيق لتعطي لفنانة مظهر راقي لتخلق تأثيرات بصرية مذهلة وتبدو وكأنها تتألق وسط الأضواء.

تصميم زهير مراد، فيتو

جولة شاكيرا العالمية

افتتحت شاكيرا جولتها بحفلها في البرازيل، والذي جذب أكثر من 65 ألف شخص، ويعد هذا هو الأول من بين أكثر من 30 موعدًا ستسافر فيها المغنية الكولومبية عبر الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو وأمريكا الشمالية.

في بداية جولتها، اختارت شاكيرا فستانًا فخمًا من تصميم زهير مراد، حيث ارتدت فستانًا بياقة قلبية

قبل أدائها في استاد “نيلتون سانتوس” في ريو دي جانيرو، نشرت شاكيرا بيانًا مطولًا على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير من خلاله إلى أنها كانت في بروفات الجولة لمدة عام وخصصت 14 ساعة يوميًا لإتقان أدائها.

"في هذه اللحظة أكتب هذه السطور من غرفة تبديل الملابس الخاصة بي، ويمنحني الانعكاس في المرآة صورة امرأة تركت كل أنفاسها الأخيرة في كل بروفة، في كل وتر، في كل خطوة، أعلم أن الكمال غير موجود، لكنني أعلم أنني الليلة سأسلم نفسي لك (المعجبين) كما أنا، بصوتي الذي شحذته الخبرة وبشرتي التي تحمل علامات كل منها".

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