وصول 5 قطارات محملة بحاويات لـ ميناء أكتوبر الجاف

استقبل ميناء أكتوبر الجاف 5 قطارات سكة حديد محملة بعدد من الحاويات التى تحتوي على واردات قادمة من ميناء العين السخنة.

تربط السكة الحديد ميناء 6 أكتوبر الجاف بكافة مواني الجمهورية عن طريق خط المرازيق - الواحات كما انه يجري حاليا تنفيذ خط سكة حديد جديد لربط الميناء الجاف بسكة حديد " المناشى - الاتحاد - القباري " بحيث يبدأ من منطقة " بني سلامة " ويهدف للربط السريع بميناء الاسكندرية الكبير وذلك لتعظيم الاستفادة من موقع الميناء وقدرة السكة الحديد على النقل السريع خصوصا مع ازدواج خط المناشى حتى ميناء الاسكندرية وكذلك تحويل اشاراته إلى إلكترونية.

تبلغ طول وصلة ( بني سلامة - 6 اكتوبر ) 68 كم ووصلت نسبة التنفيذ حوالى 30%

أهمية ميناء أكتوبر الجاف في تيسير حركة التجارة

يتيح ميناء أكتوبر الجاف تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع.

وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

أول ميناء جاف في مصر

يعد ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي السويدي إلكتريك، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.