الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

تداول 64 ألف طن و1073 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث  تم تداول 64000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1073 شاحنة و75 سيارة 


تصدير 47 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 526 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 59000 طن بضائع، 547 شاحنة و10 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل، دليلة وINC SOUTHWIND  بينما تغادر السفينة SPARING MEOLDY على متنها 47000 طن فوسفات تصدير الي فيتنام.

كما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وAlcudia Express  بينما غادرت السفينتين أمل ودليلة، كما  تم تداول 4600 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2125 راكب بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر يئة موانئ البحر الأحمر
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