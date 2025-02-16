أودينيزي يضرب إمبولي بثلاثية في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، حقق فريق أودينيزي فوزا كبير على ضيفه إمبولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

تقدم أودينيزي عن طريق يورجن إيلينكامب في الدقيقة 19، وأضاف اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، عزز فلوريان توفان، النتيجة بالهدف الثالث لأودينيزي.

ترتيب إودينيزي وإمبولي في الدوري الإيطالي

ورفع أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز 17.

فيما تتجه أنظار عشاق كرة القدم الايطالية نحو مباراة يوفنتوس وإنترميلان في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان

يدخل إنتر ميلان اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة الصدارة. على الجانب الآخر، يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 43 نقطة، ويطمح إلى حصد الثلاث نقاط لتعزيز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

وتقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الإيطالي الممتاز وبالتحديد أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

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