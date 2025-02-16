وسام أبو علي وشوبير على رأس بدلاء الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي المقرر أن تجمع بينهم بعد قليل فى الدوري المصري الممتاز.

ويجلس علي مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام الإسماعيلي كل من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - وسام أبو علي - أشرف داري - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - كريم الدبيس - عمر الساعي.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور – محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

وتبث المباراة التي تنطلق في السابعة مساء عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة.

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