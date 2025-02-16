رئيس وزراء الاحتلال: نحن بصدد تغيير تاريخي لضمان مستقبل إسرائيل

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جلسة للحكومة، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل بصدد تغيير تاريخي لضمان مستقبل تل أبيب.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف نتنياهو خلال جلسة الحكومة: "نحقق إنجازات كبيرة ستغير وجه الشرق الأوسط بأكمله".

واستطرد: رئيس الأركان الجديد زامير يتبنى نهجا هجوميا لذلك قمت بتعيينه.

تعيين إيال زامير رئيسا جديدا لأركان جيش الاحتلال

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال وافقت على تعيين إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي.

نتنياهو وكاتس يتفقان على اختيار أيال زامير رئيسا للأركان

وبداية شهر فبراير الجاري، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس توافقا على اختيار أيال زامير رئيسا للأركان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، آنذاك، أنه سيتم إعلان تعيين "إيال زامير" رئيسا لأركان جيش الاحتلال خلفا لهرتسي هاليفي قريبا.

استقالة هاليفي منصب رئيس أركان جيش الاحتلال

وفي وقت سابق، أعلن هارتسي هاليفي رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استقالته من منصبه، تحملًا لمسئوليته عن الفشل في التصدي لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

وفي بيان الاستقالة، كتب هاليفي لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاتس، إنه "في صباح السابع من أكتوبر فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مهمته لحماية مواطني إسرائيل".

وأضاف: "إن مسؤوليتي عن الفشل الذريع ترافقني كل يوم، ساعة بساعة، وستظل كذلك لبقية حياتي"، مؤكدًا أن إسرائيل دفعت ثمنًا باهظًا من حيث الأرواح البشرية والمختطفين والجرحى جسديًا ومعنويًا".

وزعم هاليفي، أنه يغادر في وقت حقق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أن أهداف الحرب الإسرائيلية لم تتحقق كلها.

وأكد هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل على تفكيك حماس وقدراتها التنظيمية، وضمان عودة الرهائن، وتمكين الإسرائيليين النازحين من العودة إلى ديارهم.

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