كونيا يسجل هدف وولفرهامبتون الأول في شباك ليفربول

الدوري الإنجليزي، أحرز ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون، هدف فريقه الأول في شباك ليفربول بالدقيقة 66 من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لتصبح النتيجة تقدم الريدز 2 / 1.

جاء الهدف بعد توغل من الجبهة اليمنى ليراوغ ويطلق تسديدة في الزاوية البعيدة سكنت الشباك.

سيطر ليفربول على مجريات الأمور مبكرا، وسط حذر دفاعي من لاعبي وولفرهامبتون، حيث شهدت الدقيقة الثامنة تسديدة خطيرة عن طريق ديوجو جوتا لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 15، أحرز لويس دياز هدف ليفربول، بعد اختراق من الجبهة اليمنى لتمرر عرضية إلى محمد صلاح الذي حاول السيطرة على الكرة لتصطدم بمدافع وولفرهامبتون وتصل إلى دياز الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة 21، أهدر ليفربول فرصة هدف بعد ركنية نفذها أليكسيس ماك أليستر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 37، أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح لويس دياز، بعد تدخل ضد اللاعب الكولومبي من حارس وولفرهامبتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز محمد صلاح هدفه الثاني والثالث لليفربول، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسسلل.

وفي الدقيقة 58، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة ليفربول بسبب تدخل مدافع وولفرهامبتون ضد دييجو جوتا، إلا أن الحكم ألغى ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي ضد نظيره ولفرهامبتون حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

تشكيل وولفرهامبتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

تشكيل وولفرهامبتون، فيتو

مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول مباراة ولفرهامبتون وهو في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن آرسنال.

وقلص آرسنال الفارق مع ليفربول بعدما تغلب على ليستر سيتي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ذاتها.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 19 نقطة.

ويأتي ليفربول من تعادل بطعم الهزيمة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث اقتنص الخصم الهدف قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة التي حسمت بنتيجة 2-2.

وشهدت تلك المواجهة تسجيل محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول، فيما تلقى كورتيس جونز والمدرب آرني سلوت ومساعده بطاقة حمراء.

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