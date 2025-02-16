الدوري الإنجليزي، دياز يتقدم بهدف ليفربول الأول في شباك وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي، أحرز لويس دياز لاعب ليفربول، الهدف الأول لفريقه في شباك وولفرهامبتون، بالدقيقة 15 من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج".

جاء الهدف بعد اختراق من الجبهة اليمنى لتمرر عرضية إلى محمد صلاح الذي حاول السيطرة على الكرة لتصطدم بمدافع وولفرهامبتون وتصل إلى دياز الذي أودعها الشباك.

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

فيما يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي ضد نظيره ولفرهامبتون، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" بملعب "آنفيلد".

تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

تشكيل وولفرهامبتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

تشكيل وولفرهامبتون، فيتو

مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول مباراة ولفرهامبتون وهو في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن آرسنال.

وقلص آرسنال الفارق مع ليفربول بعدما تغلب على ليستر سيتي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ذاتها.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 19 نقطة.

ويأتي ليفربول من تعادل بطعم الهزيمة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث اقتنص الخصم الهدف قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة التي حسمت بنتيجة 2-2.

وشهدت تلك المواجهة تسجيل محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول، فيما تلقى كورتيس جونز والمدرب آرني سلوت ومساعده بطاقة حمراء.

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