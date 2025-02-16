مضاعفات وأعراض تضخم الطحال وطرق العلاج

يقع الطحال تحت القفص الصدري في الجزء العلوي الأيسر من البطن باتجاه الظهر، ويساعد في تصفية الدم، واحتجاز خلايا الدم الحمراء القديمة والتالفة، كما يحتوي على خلايا الدم البيضاء، وهي جزء مهم من جهاز المناعة وتساعد في مكافحة العدوى.

يكون حجم الطحال عادة بحجم قبضة اليد، وعادة لا يشعر به الطبيب أثناء الفحص، ولكن العدوى والإصابات يمكن أن تتسبب في تضخمه وزيادة حجمه.

ويمكن أن تتسبب العديد من الحالات الصحية في تضخم الطحال، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب تضخم الطحال

يمكن أن يحدث تضخم الطحال بسبب العدوى، أو أمراض الكبد مثل تليف الكبد، أو أمراض الدم التي تسبب خلايا الدم غير الطبيعية، أو مشاكل في الجهاز الليمفاوي، أو حالات أخرى.

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لتضخم الطحال:

العدوى

العدوى الفيروسية، مثل داء وحيدات النوى

العدوى الطفيلية، مثل داء المقوسات

العدوى البكتيرية، مثل التهاب الشغاف (عدوى صمامات القلب)

السرطان

سرطان الدم، وهو سرطان تتغلب فيه خلايا الدم غير الطبيعية على الخلايا السليمة

الورم الليمفاوي، وهو سرطان يصيب الأنسجة الليمفاوية، مثل مرض هودجكين

تتضمن الأسباب الأخرى لتضخم الطحال ما يلي:

الأمراض الالتهابية مثل الساركويد والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي

الصدمات، مثل إصابات الرياضات الاحتكاكية

السرطان الذي انتشر إلى الطحال

الكيس - كيس غير سرطاني مملوء بالسوائل

الخراج الكبير - تجويف مملوء بالصديد عادة ما يكون ناتجًا عن عدوى بكتيرية

الأمراض التي تؤثر على النظام الأيضي (مثل مرض غوشيه والداء النشواني)، والتي يمكن أن تتسبب في تجمع المواد في الطحال الدم والأعضاء

الجلطة، حيث تسد جلطة دموية أحد الأوعية الدموية في الطحال

فشل القلب

ارتفاع ضغط الدم البابي، وهو ارتفاع ضغط الدم في أحد الأوردة في البطن التي تتصل بالطحال والأعضاء الأخرى

أعراض تضخم الطحال

لا يعرف معظم الأشخاص أنهم مصابون بتضخم الطحال لأن الأعراض نادرة، وعادة ما يكتشف الأشخاص ذلك أثناء الفحص البدني.

إذا كانت لدي الشخص أعراض، فقد:

يعاني من انخفاض الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول القليل جدًا من الطعام

يشعر بعدم الراحة أو الامتلاء أو الألم في الجانب الأيسر العلوي من البطن (قد ينتشر الألم إلى الكتك الأيسر)

إذا بدأ الطحال يعاني من مشاكل في العمل، فقد يعاني المريض من أعراض فقر الدم، وهو انخفاض مستويات الحديد في الدم، والتعب والضعف من العلامات الشائعة لفقر الدم، وقد ينزف أو يصاب بالكدمات بسهولة أكبر، وقد يصاب بالعدوى مثل نزلات البرد بشكل متكرر.

علاج تضخم الطحال

من المهم البحث عن علاج لسبب تضخم الطحال، وإذا تُرِك تضخم الطحال دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفي معظم الحالات، يمكن أن يمنع علاج السبب الأساسي إزالة الطحال.

إذا لم يتمكن الطبيب من العثور على سبب تضخم الطحال، أو إذا لم يكن من الممكن علاج الحالة التي تسبب ذلك، فقد يحتاج المريض إلى إزالته في عملية جراحية تسمى استئصال الطحال، وخيار آخر قد يختاره الطبيب هو علاجه بجرعات منخفضة من العلاج الإشعاعي، ويستخدم هذا العلاج أشعة الطاقة لتقليص حجم الطحال.

مضاعفات استئصال الطحال

إذا تمت إزالة الطحال، فسيكون من الصعب على الجسم إزالة البكتيريا الضارة، وهذا يجعل من السهل الإصابة بالعدوى، لذلك قد يعطي الطبيب لقاحات أو أدوية أخرى للمساعدة في حماية المريض.

مضاعفات تضخم الطحال

يمكن أن يمنع الحصول على علاج سريع لتضخم الطحال بعض هذه المضاعفات:

موت الأنسجة: إذا أصبح الطحال كبيرًا جدًا، فقد لا تتمكن الأوعية الدموية من إمداد الأنسجة بالدم الكافي لإبقائها على قيد الحياة.

فرط نشاط الطحال: يمكن أن يصبح الطحال الكبير جدًا مفرط النشاط، وعندما يحدث هذا، فقد يزيل عددًا كبيرًا جدًا من خلايا الدم من الجسم، مما قد يسبب فقر الدم - وهي حالة لا يكون لدي المريض فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، كما يمكن أن يخفض مستويات خلايا الدم البيضاء (التي تعد مهمة للجهاز المناعي) والصفائح الدموية (التي تساعد على تجلط الدم).

التمزق: إذا أصبح الطحال كبيرًا جدًا، فقد يتمزق أو ينفجر، وقد يحدث هذا فجأة، أو قد يكون ناتجًا عن تأثير، ويمكن أن يتسبب الطحال الممزق في فقدان الكثير من الدم وقد يهدد الحياة.

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