الأحد 05 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

تطعيمات مهمة يجب تناولها لمرضى استئصال الطحال

مرضى استئصال الطحال،
مرضى استئصال الطحال، فيتو

يحتاج المرضى الذين أجروا عملية استئصال الطحال للحصول على عدد من التطعيمات المهمة والضرورية؛ نظرا لأن الطحال له دور كبير في الدفاع عن الجسم ضد مجموعة من البكتريا وخاصة متعددة  السكريات.

 وعند استئصال الطحال يتعرض الجسم بنسبة كبيرة للإصابة بالأمراض التالية:
- الالتهاب الرئوي 
- الالتهاب السحائي 
- الإنفلونزا البكتيرية

وينصح الأطباء المريض بالتطعيم ضد هذه الأمراض، ويتم تحديد الجرعات والمواعيد بمساعدة الطبيب حسب السن.
 

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وتوفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” التطعيمات المخصصة لهذه الأمراض، والتى يجب تناولها بعد إجراء استئصال الطحال.

استئصال الطحال، فيتو

ومرض تضخم الطحال له أسباب متعددة للإصابة به منها الأنيميا الشديدة أو الإصابة بالأورام، والطحال هو جزء من الجهاز الليمفاوي للجسم ويوجد في الجانب الأيسر للجسم ويساعد جهاز المناعة لإنتاج الأجسام المضادة.

أسباب الإصابة بتضخم الطحال

وأكد الأطباء أن أسباب الإصابة بمرض تضخم الطحال هي:
١- الإصابة بأمراض الكبد
٢- الإصابة بالسرطان 
٣- فقر الدم
٤- الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية

ويعتبر تضخم الطحال من الأمراض الخطيرة التي يجب الكشف المبكر لها لسرعة علاجها 
وتزيد احتمالية الإصابة بتضخم الطحال لدي مرضي تكسير الدم ومرضى الأنيميا وأنيميا البحر المتوسط وفقر الدم وأيضا المرضى الذين لديهم مخزون كبير من الحديد.

أعراض تضخم الطحال 


تتضمن أعراض تضخم الطحال:
١- ألم شديد في الجانب الأيسر العلوي للبطن 
٢-الامتلاء عند تناول كمية قليلة من الطعام 
٣- عدم الراحة 
٤- فقر الدم
٥- اصفرار الوجه
٦- فقدان الشهية 
٧- الشعور بالإعياء

وتتمثل أهمية الطحال في جسم الإنسان في تجديد خلايا الدم الحمراء وأيضا حماية الجسم من خطر العدوى.

كيفية تشخيص تضخم الطحال؟

 

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ويتم تشخيص الإصابة بمرض تضخم الطحال من خلال إجراء عدة فحوصات منها صورة الدم الكاملة والسونار والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.

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