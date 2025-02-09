انفراد، نص التحريات في قضية «رشوة السماح المؤقت بالجمارك» (مستندات)

حصل موقع فيتو على نص تحريات الرقابة الإدارية، والتي تسلمتها نيابة شرق القاهرة الكلية حول اتهام موظفين بإدارة المتابعة والإحصاء المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك بتقاضي رشوة مالية قيمتها ٢ مليون جنيه من صاحب مصنع بمنطقة السلام للتغاضي عن مخلفات بمصنعه.

وجاء في التحريات التي أجراها أحمد زكى طه الرفاعي والتي ينفرد فيتو بنشرها أنها أكدت طلب المتهمين الأول ب.ح والثاني س.ر - مأموري جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك - مبالغ مالية - على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث إ. أ، الرابع أ.ص، بوساطة المتهمين السادس ط م والسابع ح إ، مقابل إعداد تقرير على خلاف الحقيقة يتضمن سلامة الإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير شحنات الأقمشة الخاصة بمصنع المتهم الثالث، وأن الكميات المستوردة بمعرفته تم تصنيعها وإعادة تصديرها وفق شروط نظام السماح المؤقت فاستصدر إذنا من النيابة العامة لتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المتهمين ولقاءاتهم.



وأضافت التحريات أن المتهمين الأول والثاني طلبا من المتهمين الثالث والرابع والخامس بوساطة

المتهمين السادس والسابع مليوني جنيه، وأخذهما مليونا وخمسمائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع المتهم الثالث تمثلت في بيع شحنات أقمشة بالسوق المحلي بالمخالفة لنظام السماح المؤقت.

وأكدت التحريات أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩ رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني والثالث والسابع بمقهى أركان بطريق شبرا بنها الحر حيث تحدثا الأول والثاني بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ مقابل ما طلب من مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأشارت التحريات إلى أنه بنهاية اللقاء وقع المتهم الثالث على ورقة تمهيدًا لإيداعها بالتقرير المعد بمعرفة المتهمين الأول والثاني.

كما رصد لقاء بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ جمع بين المتهمين سالفي الذكر بذات المكان وبنهاية ذلك اللقاء أخذ المتهمين الأول والثاني مبلغ مائتي ألف جنيه من المتهم الثالث كدفعة من مبلغ الرشوة وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ كلف المتهم الرابع المتهم الخامس بتسليم مبلغ خمسمائة ألف جنيه.

دفعة أخرى من مبلغ الرشوة إلى المتهم السابع، حيث رصد لقاء جمع بين الأخيرين أمام حديقة الأزهر بطريق صلاح سالم - محافظة القاهرة حيث تسلم السابع ذلك المبلغ وأعقبه لقاؤه والمتهم الأول بشارع شيراتون - محافظة القاهرة ؛ حيث أخذ الأخير المبلغ المشار بيانه، وأضاف بتحويل المتهم الرابع للمتهم السابع مبلغ مائتي ألف جنيه دفعة أخيرة من مبلغ الرشوة محل طلب المتهمين الأول والثاني لتسليمها للأخيرين مع الوعد بتسليمهما باقي مبلغ الرشوة محل طلبهما، وأنهى بضبطه المتهم الأول وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي وقدره: مائة وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة جنيه، وكذا بعض المشغولات الذهبية وبعض الأوراق والمستندات الخاصة بمصنع المتهم الثالث.

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