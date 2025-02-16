الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام وولفرهامبتون

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الإنجليزي، أحرز محمد صلاح لاعب ليفربول، الهدف الثاني لفريقه في شباك وولفرهامبتون، بالدقيقة 37 من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بثنائية نظيفة.

جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح لويس دياز، بعد تدخل ضد اللاعب الكولومبي من حارس وولفرهامبتون.

سيطر ليفربول على مجريات الأمور مبكرا، وسط حذر دفاعي من لاعبي وولفرهامبتون، حيث شهدت الدقيقة الثامنة تسديدة خطيرة عن طريق ديوجو جوتا لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 15، أحرز لويس دياز هدف ليفربول، بعد اختراق من الجبهة اليمنى لتمرر عرضية إلى محمد صلاح الذي حاول السيطرة على الكرة لتصطدم بمدافع وولفرهامبتون وتصل إلى دياز الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة 21، أهدر ليفربول فرصة هدف بعد ركنية نفذها أليكسيس ماك أليستر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

بعدها استمرت سيطرة ليفربول دون خطورة على مرمى وولفرهامبتون، ليستمر تقد الريدز بهدف بعد مرور 30 دقيقة.

 

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي ضد نظيره ولفرهامبتون حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

تشكيل وولفرهامبتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

تشكيل وولفرهامبتون، فيتو
تشكيل وولفرهامبتون، فيتو

 

مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول مباراة ولفرهامبتون وهو في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن آرسنال.

وقلص آرسنال الفارق مع ليفربول بعدما تغلب على ليستر سيتي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ذاتها.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 19 نقطة.

ويأتي ليفربول من تعادل بطعم الهزيمة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث اقتنص الخصم الهدف قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة التي حسمت بنتيجة 2-2.
وشهدت تلك المواجهة تسجيل محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول، فيما تلقى كورتيس جونز والمدرب آرني سلوت ومساعده بطاقة حمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول وولفرهامبتون الدوري الانجليزي محمد صلاح لويس دياز مباراة ليفربول وولفرهامبتون وولفرهامبتون ضد ليفربول

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يحافظ على تقدمه أمام وولفرهامبتون بعد نصف ساعة

الدوري الإنجليزي، دياز يتقدم بهدف ليفربول الأول في شباك وولفرهامبتون
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

بهدفه في وولفرهامبتون، محمد صلاح يكرر ثاني أفضل مواسمه ويعادل روني وجيرارد

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

شوط أول سلبي بين الزمالك وبتروجيت في الدوري

منوعات

المزيد

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية