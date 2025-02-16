وزير الإسكان يشارك في إطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، في فعالية إطلاق صندوق "تحيا مصر" أكبر قافلة شاحنات مساعدات إنسانية شاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية، وكذا إطلاق مبادرة "أبواب الخير" من خلال الصندوق لدعم الأسر الأكثر احتياجا في 27 محافظة، خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تم إطلاقها من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر فعاليات إطلاق القافلة الإنسانية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأعرب وزير الإسكان عن سعادته بالمشاركة في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وكذا إطلاق مبادرة "أبواب الخير" من الصندوق لدعم الاسر الاكثر احتياجا خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن تلك الفعاليات تؤكد الترابط والتعاون المستمرين بين الأشقاء في مصر وفلسطين، وتعبر فعالية اليوم عن أن جسور الدعم مستمرة من العاصمة الإدارية إلى غزة، ومن مختلف مناطق الجمهورية، وكذا استمرار الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتعد القافلة هي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية الشاملة والتي اصطفت بشكل مهيب، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية، وضمت أكثر من 460 شاحنة، تجاوزت حمولتها أكثر من 7200 طن من الدعم الغذائي وكافة الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية لتصل إلى قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم 1446، وذلك تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

كما أن إطلاق فعاليات مبادرة "أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر جاءت لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم فى مختلف محافظات الجمهورية، وتوفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، واللحوم والدواجن والوجبات الساخنة للإفطار والسحور.

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