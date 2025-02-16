جهاز مدينة سفنكس الجديدة يسترد 300 فدان متعدى عليها شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي

قاد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس محمد عمرو بن العاص، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، حملة لاسترداد مساحة ٣٠٠ فدان متعدى عليها بمحيط منطقة الاتحادية شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى نطاق مدينة سفنكس الجديدة، والصادر بشأنها قرار وزاري.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه تمت إزالة الزراعات"غير المنتظمة" الموجودة بالأرض المتعدى عليها، ووضع لافتات خاصة بملكية الجهاز لقطعة الأرض.

وفى ذات السياق، أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه لا تهاون مع المتعدين، وواضعى اليد على أراضى الدولة دون وجه حق، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة، والتى من شأنها الحفاظ على أراضى الدولة واستيداء حقوقها.

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل لإنهاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمتقدمين للحجز في التوقيتات المحددة، وإتاحة الوحدات الجديدة للمواطنين لتلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، للموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، وأسيوط الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات، مطالبًا مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بالالتزام التام بمواعيد ومواصفات تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة النرجس، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل، يرافقه مسئولو الجهاز.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن المشروع يضم 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية، ويتم حاليًا استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية للطرق، باستخدام أحدث المواد لضمان أعلى معايير الجودة، بجانب تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير مساحات خضراء للمستفيدين.

وأكد المهندس علي سعد، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، لضمان تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها في المواعيد المقررة.

وتفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، تقدم الأعمال بمشروعات "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2600 فدان والحيين 14 و15 بالمدينة، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.

وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، في جولته مشروع 66 عمارة، وبه 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة"، كما تابع أعمال الطرق وأماكن الانتظار وتنسيق الموقع بالمشروع، مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

وتفقد الوحدات الجاري تنفيذها بالحي 14، نموذج 75 م٢ للوحدة، حيث اطلع على سير العمل في المشروع وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة، كما قام بمراجعة جودة الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

وكذا تجول رئيس الجهاز بعمارات المشروع بالحي الـ15 والذي يضم 705 عمارات بإجمالي (16920) وحدة، لمراجعة الأعمال الإنشائية الجارية في المشروع، والتأكد من سير العمل وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة، كما اطَّلع على تقدم تنفيذ الوحدات السكنية في الحي، وحرص على متابعة تنفيذ المرافق العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان جاهزية المشروع لاستقبال السكان في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الجهاز، أعمال المرافق والطرق بالطريق الرابط بين الأحياء 14 و15 و16، حيث اطَّلع على سير العمل بالطرق والشبكات الأساسية للمرافق.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال الطرق الجاري تنفيذها بموقع عمارات "سكن لكل المصريين" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، حيث يجري الانتهاء من بعض الطرق بالمرحلة الخامسة بالمشروع، واستكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز وإنهاء تلك الطرق.

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