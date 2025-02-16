الأحد 16 فبراير 2025
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عقارات

الإسكان: إتاحة محلات ووحدات إدارية ومخبز وصيدلية وحضانة ضمن مشروعات "سكن لكل المصريين" بأسوان

مي عبد الحميد، الرئيس
مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إتاحة عدد من المحلات والوحدات الإدارية ومخبز وصيدلية وحضانة للبيع بمحافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظة.

وأوضحت  مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح هذه المحلات والوحدات الإدارية والمخبز والصيدلية والحضانة للبيع بغرض المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الإعلان الجديد يتضمن أولًا بيع عدد (12) محلًا بمساحات تتراوح من (11.20 متر مربع إلى 20.20 متر مربع) تقريبًا، وعدد (1) مخبز بمساحة 90 مترا مربعا تقريبًا، وعدد (4) وحدات إدارية بمساحة 90 مترا مربعا تقريبًا لكل وحدة على حدة بعمارة رقم (28) بمشروع الإسكان الاجتماعي بقرية فطيرة- مركز كوم إمبو بجوار محطة محولات فطيرة.

وأضافت مي عبد الحميد أن الإعلان يتضمن ثانيًا بيع عدد (6) محلات بمساحات تتراوح من (11.20 متر مربع إلى 20.20 متر مربع) تقريبًا، وعدد (1) صيدلية بمساحة 40.92 متر مربع تقريبًا، وعدد (1) حضانة بمساحة 180 مترا تقريبًا، وعدد (8) وحدات إدارية بمساحة 90 مترا تقريبًا لكل وحدة على حدة بعمارة رقم (38) بمشروع الإسكان الاجتماعي بقرية فطيرة- مركز كوم إمبو بجوار محطة محولات فطيرة.

وأعلنت السيدة/ مي عبد الحميد أن البيع سوف يكون بالمزاد العلني بتاريخ 19 فبراير 2025 في الساعة 12 ظهرًا، وتعقد جلسة المزاد بقاعة المجلس التنفيذي- الدور الثالث- مبنى (1) بديوان عام محافظة أسوان- كورنيش النيل- بمدينة أسوان- محافظة أسوان، وثمن كراسة الشروط 400 جنيه، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مقر مديرية الإسكان والمرافق بأسوان أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأوضحت أن تأمين دخول المزاد يبلغ 10 آلاف جنيه فقط، ويتم دفع 10% فور رسو المزاد، والـ90% المتبقية يتم سدادها خلال 3 أشهر.

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