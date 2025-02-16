21 لاعبة في قائمة منتخب السيدات لمواجهة رواندا في تصفيات أفريقيا

منتخب الكرة النسائية، اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، 21 لاعبة للسفر إلى العاصمة الرواندية كيجالى في تمام الساعة العاشرة مساء غد الإثنين لمواجهة المنتخب الرواندي في مباراة الذهاب بالدور الأول لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة المقبل بملعب كيجالى بيليه المغطى بالنجيل الصناعي.

قائمة منتخب الكرة النسائية لمواجهة رواندا

واللاعبات هن: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد،حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز،فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر ،حبيبة عماد صبري.

ويترأس البعثة الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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