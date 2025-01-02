الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

هذا المدرب يقترب من قيادة منتخب الكرة النسائية

احمد رمضان المدير
احمد رمضان المدير الفني لفريق مسار،فيتو

يسعى  اتحاد الكرة إلى حسم تعيين المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، خاصة مع ارتباطه بمباراتي روندا، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026.

 

ويعتبر الأقرب لقيادة منتخب مصر مؤقتًا خلال المباراتين هو أحمد رمضان المدير الفني لفريق مسار، خاصة أنه ينطبق عليه كافة الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية باتحاد الكرة.

ويسود اتجاه لدى الاتحاد بتعيين أحمد رمضان مديرًا فنيًّا لمنتخب الكرة النسائية مؤقتًا لقيادة الفراعنة في مباراتي رواندا حتى يتم الاستقرار بشكل نهائي على الجهاز الفني، على أن يعود مرة اخرى لقيادة فريق مسار بالدوري النسائي.

ترددت مزاعم خلال الساعات الماضية عن ترشيح محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الاهلي، لتولي منصب المدير الفني مؤقتا  لمنتخب الكرة النسائية، خلال الفترة القادمة.

وقدمت اللجنة الفنية تقريرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الشروط التي تتعلق بالمدير الفني للكرة النسائية وهو أن يكون صاحب إنجازات في الكرة النسائية سواء على مستوى الدوري أو أفريقيا.

كما اشترطت اللجنة ألا يكون المدير الفني القادم قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر من قبل وهو ما يبعد محمد كمال عن المهمة بسبب توليه القيادة الفنية لمنتخب السيدات لفترة طويلة.

 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره الرواندي أحد يومي 19و20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها.

 

ويرجع سبب تجميد ملف المدير الفني حاليًّا، إلى عدم ارتباط منتخب مصر الأول للسيدات بمباريات رسمية، سواء في البطولات المجمعة أو التصفيات المؤهلة لأي من البطولات، بعد وداع المنتخب الأول بطولة أمم إفريقيا المقرر لها مايو المقبل، وتصفيات كأس العالم للشابات كولومبيا 2024.

 

 

 

 

 


 

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