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رياضة

ترشيح محمد كمال لقيادة منتخب الكرة النسائية يصطدم بهذا الشرط

محمد كمال، فيتو
محمد كمال، فيتو

ترددت مزاعم خلال الساعات الماضية عن ترشيح محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الاهلي، لتولي منصب المدير الفني مؤقتا  لمنتخب الكرة النسائية، خلال الفترة القادمة.

وقدمت اللجنة الفنية تقريرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الشروط التي تتعلق بالمدير الفني للكرة النسائية وهو أن يكون صاحب إنجازات في الكرة النسائية سواء على مستوى الدوري أو أفريقيا.

كما اشترطت اللجنة ألا يكون المدير الفني القادم قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر من قبل وهو ما يبعد محمد كمال عن المهمة بسبب توليه القيادة الفنية للفراعنة السيدات لفترة طويلة.

ويسود اتجاه قوي داخل أروقة اتحاد الكرة  لتعيين مدير فني مؤقت، للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسائية خلال مباراتي روندا، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره روندا أحد يومي 19-20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها.

ويأتي سبب تجميد ملف المدير الفني حاليًّا، هو عدم ارتباط منتخب مصر الأول للسيدات بمباريات رسمية، سواء في البطولات المجمعة أو التصفيات المؤهلة لأي من البطولات، بعد وداع المنتخب الأول بطولة أمم إفريقيا المقرر لها مايو المقبل، وتصفيات كأس العالم للشابات كولومبيا 2024.

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