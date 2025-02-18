الثلاثاء 18 فبراير 2025
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اقتصاد

التصديري للحاصلات الزراعية يعقد برنامجا تدريبيا عن "كيفية استهداف الأسواق التصديرية"

الحاصلات الزراعية
الحاصلات الزراعية

ينظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية البرنامج التدريبي "كيفية استهداف الأسواق التصديرية"  يومي 26-27 فبراير 2025  
 

 وتتضمن  محاور البرنامج التدريبي:  


1-  قنوات التوزيع في الأسواق الدولية.  
2-  تحليل المنتجات المنافسة في الأسواق المستهدفة.
3-  سياسات التسعير في التصدير.
4-  استراتيجية دخول الأسواق الدولية.
5-  اللوجيستيات وشروط التجارة الدولية.  
الفئة المستهدفة:  
 أخصائيو التصدير  

وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

 

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

 

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشار  إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

 

القطاع الزراعي يساهم في الاقتصاد بـ 15% من الناتج المحلي

أكد علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يشغل اهتمامات الدولة، حيث يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 20% من المشتغلين بجمهورية مصر العربية، فيما تمثل الصادرات الزراعية 25% من إجمالي الصادرات المصرية

 

 أوضح عبد المحسن أن القطاع رغم الزيادة السكانية وفر الغذاء وتواجد فائض 8.6 مليون، وأكمل أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز وجميع أنواع الخضر والفاكهة.

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المجلس التصديري للحاصلات الزراعية التصدير اللوجيستيات

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