بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن علاج الحزن والاكتئاب الذي يعاني منه بعض الناس، ولا يعرفون حلًا لهذه المشكله، مؤكدًا أن من أهم عوامل إزالة الحزن والاكتئاب يكمن في الرضا الذي يزيل الحزن، ويساعد على الزهد، ويعين على التوكل والتسليم، ويفتح للإنسان بصيرته ليفهم الأشياء، ويردها كلها لإرادة الله.

الرضا يحتاج إلى تدريب ومراقبة



وأوضح الدكتور علي جمعة أن الرضا يحتاج إلى تدريب ومراقبة، مستعينًا بحكاية وقعت بين الإمام علي بن أبي طالب، رضى الله عنه، وبين عدي ابن حاتم الطائي، الذي كان يعاني من اكتئاب وحزن بسبب فقد أبناءه وفقأ عينه.

وقال الدكتور علي جمعة عن الرضا: "كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: "ما أبالي على ما أصبحت، وما أمسيت أحبَّ إليَّ؛ لأني لا أدري أيهما خير لي"؛ تسليمًا ورضًا على كل حال، فكل ما يأتي منك يا ربي جميل."

علاج الحزن والاكتئاب، فيتو



وأكد الدكتور علي جمعة أن "الرضا يحتاج إلى تدريب ومراقبة؛ لأن طبيعة الإنسان أنه يجزع عند المصيبة، ويسعد بالفرح. والإمام الغزالي في "الإحياء" يورد لنا بقصة لطيفة حدثت بين سيدنا علي بن أبي طالب- وكان عالمًا ومربيًا- وبين عدي بن حاتم الطائي".

علي بن أبي طالب يعالج اكتئاب ابن حاتم الطائي



وعن حكاية علي بن أبي طالب مع اكتئاب وحزن ابن حاتم الطائي، قال الدكتور على جمعة: "فقد رأى سيدنا علي عديًّا مكتئبًا، فقال: "يا عدي، ما لي أراك كئيبًا حزينًا؟". فقال: "وما يمنعني أن أكتئب؟ فقد قُتل ابناي وفقئت عيني". فقال: "يا عدي، من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضَ بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله.. أي: يا عدي، القضاء نافذ لا محالة، فإما أن ترضى، وإما أن تسخط، الرضا لن يرد قضاء، كما أن السخط لن يرده. فالقضاء ماضٍ لا محالة. فما رأيك: أن ترضى وتؤجر، أم أن تسخط فيحبط عملك؟"

علاج الاكتئاب، فيتو



وأوضح علي جمعة أن "هذه القصة تبين الفرق ما بين الرضا والصبر، وهما معانٍ متولدة بعضها من بعض، فالرضا يساعد الإنسان على الصبر، كما في قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ}. ومتى يكون الصبر جميلًا؟ عندما لا يكون فيه تبرُّم ولا اعتراض على مراد الله."

وعن علاج الحزن والاكتئاب قال علي جمعة: "الرضا يزيل الحزن، ويساعد على الزهد، ويعين على التوكل والتسليم، ويفتح للإنسان بصيرةً تجعله يفهم الأشياء على حقيقتها، وهو أن كل شيء في هذا الكون إنما يكون بمراد الله سبحانه وتعالى، فلا يتم شيء إلا بخلقه وإرادته جل وعلا".



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