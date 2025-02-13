علي جمعة: هؤلاء لا يغفر الله لهم في ليلة النصف من شعبان

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن أفضل الأعمال التي يمكن للمسلمين القيام بها في ليلة النصف من شعبان، التي تبدأ بعد صلاة مغرب اليوم الخميس، والتي توصف بأنها ليلة البراءة أو ليلة الصك.

ليلة البراءة نفحة ربانية لا تقربوا فيها هذه الأعمال



كما كشف الدكتور علي جمعة أن الله يغفر للمسلمين جميعًا في ليلة النصف من شعبان، لكنه لا يغفر للمشرك والكاهن الذي يضرب الغيب، وللمشاحن ومدمن الخمر، والحاقد والمُصر على الزنا، وعاق الوالدين.

وقال الدكتور علي جمعة عن ليلة النصف من شعبان: "نحن في زمن نفحةٍ ربانية، ومنحةٍ صمدانية، في شهر شعبان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكاد يصومه كله تعظيمًا لرمضان، وهو الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس، حيث يقع بين رجب الأصم ورمضان، فرجب شهر الله الحرام، ورمضان شهر القرآن"

وعن الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان، أوضح الدكتور علي جمعة: "أنتم الآن تقتربون من ليلة البراءة، ليلة الصك، ليلة النصف من شعبان، حيث يغفر الله لجميع المسلمين، إلا للمشرك، وللكاهن الذي يضرب بالغيب ويشوّش أمر الناس، وللمشاحن، وللمدمن على الخمر الذي يغيب عقله ويخرج عن حدّ التكليف، وللمُصرِّ على الزنا، وللعاقّ بوالديه، ويغفر الله لمن سواهم، ويترك الحاقد في حقده، والغَلاّل في غله."

أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان



وتابع علي جمعة: "مع أذان المغرب تبدأ ليلة النصف من شعبان، التي كان عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يسميها "ليلة البراءة"، لكثرة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضلها".

وعن أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان، قال علي جمعة: "وسيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، رسم لنا وظائفها، فيقول ﷺ: «فمن قام ليلها، وصام نهارها، غفر الله له، وأعطاه سؤله». فالمسألة يسيرة على من يسَّرها الله عليه.

1- القيام: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾.

2- ذكر الله: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾، وعلمنا رسول الله ﷺ كيف نذكر ربنا، علمنا: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله"، نكررها ونعيدها، وأهل الله أطلقوا على هذه الخمسة "الباقيات الصالحات"، لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان، فبعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى. وكان ﷺ يقول: «إني أستغفر الله في اليوم مائة مرة».

3- الدعاء والمناجاة: عش مع ربك وناجه.

4- الصيام: في النهار صم، ففي القيام والصيام قربى إلى الله سبحانه وتعالى، وإشارة إلى بداية جديدة لعام جديد، نستقبل فيه رمضان."



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