المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين بتهمة الشروع في قتل سيدة وسرقتها بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الشروع في قتل سيدة وسرقتها بالإكراه بمنطقة عين شمس.

البداية كانت عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين بتهمة الشروع في قتل سيدة وارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وعملات أجنبية و بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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