المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره وإصابته بعاهة مستديمة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الشروع في قتل جاره وإصابته بعاهة مستديمة وحيازة سلاح ناري بمنطقة السلام

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم الشروع في قتل وحيازة سلاح ناري وطلقات لذات العيار.

وكشف التقرير الطبي أن اصابة المجني عليه نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، تتمثل في عجز بالعين اليسري ويصعب النظر بها، وأن نسبة العجز حوالي 5%.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط عامل غارقا في دمائه وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبحوزته سلاح ناري وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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