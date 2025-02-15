التفاصيل الكاملة لمحاكمة ميكانيكى أنهى حياة والدته وشرع في قتل شقيقته بالشرقية

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية خلال العام المنقضي 2024، راحت ضحيتها ربة منزل بعدما فقدت حياتها على يد نجلها الذى تجرد من كل مشاعرالرحمة والإنسانية، حيث كانت تعتقد أن ابنها سيكون عكازها في الكبر، لكن ما فعله الابن فاق كل التوقعات، بل وصل الأمر لمحاولته إنهاء حياة شقيقته هي الأخرى بعد محاولتها إنقاذ والدتها.

جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة والدته الشرقية

فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة بعد قليل محاكمة المتهم بانهاء حياة والدته والشروع في قتل شقيقته وسماع دفاع الشهود والدفاع.

تفاصيل جريمة هزت فاقوس

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوقوع جريمة قتل بدائرة قسم شرطة فاقوس والعثورعلى جثة لسيدة ستينية تدعى"نجفة.م.ع"متأثرة بإصابتها بطعنات نافذة بالجسد وفتاة وشقيقها مصابان بجروح بالغة بالجسد.

وبانتقال قوة أمنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين ان وراء ارتكاب الجريمة نجل الضحية “محمد.م.ال”22 عاما (ميكانيكى) وأنه عقب ارتكابه جريمته حاولت شقيقته"إسلام.م.ال" إنقاذ والدتها فاحضرت آلة حادة وأصابت المتهم بطعنة نافذة بالجانب الأيسر قبل أن يصيبها بطعنات بالجسد وحالتها مستقرة.

جراحة عاجلة لقاتل والدته والتحفظ عليه تحت حراسة أمنية مشددة

جرى نقل المتهم المصاب إلى المستشفى وإجراء جراحة عاجلة له ووضعه في غرفة العناية الفائقة تحت حراسة امنية مشددة لحين تماثله للشفاء والتحفظ على شقيقته بقسم الشرطة بعد تلقيها العلاجات اللازمة.

تم التحفظ على جثمان المتوفاة بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من وضع تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة عن قيام المتهم بقتل المجني عليها والدته عمدا بدون سبق إصرارأو ترصد بأنها وحال تدخلها لفض النزاع الناشب بينه وبين شقيقته،وحال صراخها طلبًا للمساعدة إنهال عليها المتهم طعنا بسلاح أبيض سكين فأحدث إصابتها والتي أودت بحياتها قاصدا إزهاق روحها.

وكشفت التحقيقات بأن تلك الجناية تقدمتها جناية أخرى وهي أنها في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في قتل شقيقته بدون سبق إصرار أو ترصد بأنه ولمشاجرة نشبت بينهما إستل منها سكينا كان بحوزتها فإنهال عليها طعنا محدثا إصابتها قاصدا إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركتها بالعلاج.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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