الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بطلة The Monkey تدعم فلسطين في العرض الخاص للفيلم (صور)

تاتيانا ماسلاني،
تاتيانا ماسلاني، فيتو

أعلنت الممثلة الشابة، تاتيانا ماسلاني، عن دعمها لفلسطين، عبر وضعها، دبوس البطيخ، الذي يرمز لدعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم الرعب The Monkey، والذي أقيم منذ قليل في ولاية لوس أنجلوس.

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النقاد عن فيلم The monkey: تجربة مرعبة ومجنونة

حصل فيلم الرعب المنتظر The monkey، على تقييمات جيدة من النقاد، ووصفه البعض بأنه "رعب- قاسٍ"، ويحتوي على كمية هائلة من العنف والدماء، وأكد آخرون على أنه سيكون تجربة مرعبة ومجنونة.

كما حصل فيلم "The Monkey"، على تقييم وصل لـ 91%، على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

طرح التريلر الرسمي لفيلم الرعب The monkey

طرح التريلر الدعائي الرسمي لفيلم الرعب المنتظر The monkey، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 21 فبراير ٢٠٢٥.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم The monkey، لدقيقتين و٥ ثوانٍ، تضمنت مشاهد مرعبة ودموية من الفيلم.

تفاصيل فيلم The monkey

 فيلم The monkey، تدور أحداثه، حول عثور  الأخوين التوأم، بيل، وهال، علي لعبة قرد قديمة، تعود لوالدهما أثناء طفولته، وحينها تبدأ سلسلة من الوفيات المرعبة والبشعة، ليقرر الأخوين التخلص من اللعبة والمضي قدما في حياتهم، ولكن الأمر لن يكون بتلك السهولة.

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 The monkey، من تأليف وإخراج أوسجود بيركنز، ومن بطولة ثيو جيمس، وتاتيانا ماسلاني، وإيليجا وود، وكريستيان كونفيري، وكولين أوبراين، روهان كامبل، وسارة ليفي.

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طرح التريلر الرسمي لفيلم الرعب The monkey
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