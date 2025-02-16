الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أسباب فشل فيلم"Captain America: Brave New Wor

CAPTAIN AMERICA،
CAPTAIN AMERICA، فيتو

أفلام مارفل،  كشف أحد أفراد الطاقم الفني، الذين عملوا على صناعة، فيلم "Captain America: Brave New World" يدّعي أن، الجميع في الطاقم كانوا يعلمون على الأرجح أنه لن يكون فيلمًا جيدًا.

وجاء ذلك في تقارير صحفية، رصدت ردور أفعال الجمهور، على أحدث أفلام استديوهات مارفل، Captain America: Brave New World".

فيما حصل فيلم “Captain America: Brave New World”، على تقييم 54% على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، وذلك بالتزامن مع عرضه في صالات السينما بتاريخ ١٤ فبراير.

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فيما كشفت مصادر من داخل استديوهات مارفل، أن فيلم “كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع” Captain America: Brave New World، سيحتوي على مشهد واحد بعد نهاية الشارة، ومن المقرر أن يمهد المشهد لأحداث مقبلة، سيشهدها عالم مارفل السينمائي.

استوديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت ستديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

 

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وأصدرت استديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم Captain America4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

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مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت استديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

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واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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