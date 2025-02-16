الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

مستريحة العقارات..قرار من النيابة ضد سيدة في الشرقية

ضبط ربة منزل نصبت
ضبط ربة منزل نصبت علي عدد من المواطنين، فيتو

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة مقيمة أولاد صقرمحافظة الشرقية لقيامها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم بهدف استثمارها في تجارة العقارات مقابل عائد ربح شهري.

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فيما أمرت  نيابة أولاد صقر العامة  في محافظة الشرقية بحبس السيدة المتهمة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ضبط مستريحة العقارات..سيدة تنصب علي المواطنين واستولت منهم علي مبالغ مالية

تلقت  الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغ من سيدتين مقيمتين بنطاق مركزأولاد صقر، ضد سيدة تدعي"ن.إ. ط"واتهامها بالنصب عليهما وإيهامهما بوجود مشروع تجارة العقارات وأخذ مبلغ مالى منهما يقدر بنحو 270 الف جنيه مقابل عائد ربح شهري. 

وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالنصب علي المجنى عليهما وإيهامهما بإنشاء مشروع وهمى “تجارة عقارات” مقابل عائدربع شهرى كما تبين أن المشكو فى حقها قامت بممارسة نفس أعمال النصب على عدد  آخر من السيدات.

وبضبط السيدة المتهمة اقرت بارتكابها الوقائع وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

 الشروع في النصب

وحدد  قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

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