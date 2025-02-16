3 أمور يسعى بيسيرو لحسمها في أول مباراة له مع الزمالك

تعتبر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم أمام بتروجت في الدوري المصري هي الأولى للبرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني للفريق.

هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة له، حيث يسعى لإثبات قدرته على تحقيق الانتصار منذ الظهور الأول وتغيير مسار الفريق في الدوري.

بيسيرو يواجه تحديات كبيرة في تحسين أداء الزمالك الذي لم يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الماضية.

أول الأمور التي يسعى بيسيرو لتغييرها هي: طريقة لعب الزمالك. حيث يطمح إلى تطبيق أسلوب لعب هجومي أكثر، مع زيادة التركيز على التمريرات القصيرة والتحكم في الكرة طوال المباراة، ما يعزز استحواذ الفريق على مجريات اللعب.

ثانيًا: يسعى بيسيرو إلى تحقيق الفوز في أول ظهور له، وهو هدف مهم من أجل تعزيز ثقة اللاعبين وإعادة الروح للفريق بعد فترة من النتائج المخيبة للآمال. فوز في أول مباراة سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

أخيرًا: يعمل بيسيرو على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباريات السابقة، مثل ضعف الدفاع والارتباك في التحولات الهجومية، سيضع المدرب البرتغالي خططًا لتقوية الخطوط الدفاعية وزيادة التفاعل بين اللاعبين في مختلف المراكز لتحقيق توازن أفضل داخل الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجيت اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وعمر جابر.

خط الوسط: دونجا وعبد الله السعيد ومحمد السيد وزيزو وأحمد الجفالي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الأحد في تمام الساعة 4 عصرا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الظهور الأول لـ جوزيه بيسيرو

وتعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت هي الظهور الأول لـ البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأبيض الجديد.

وكان الزمالك قد أعلن توجيه الشكر لـ السويسري كريستيان جروس وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الأبيض.

تفاصيل مران الزمالك الختامي قبل مواجهة بتروجيت

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس السبت على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تنفيذ العديد من الجمل الخططية قبل خوض التقسيمة الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لأربع مجموعات لخوض التقسيمة الفنية، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على منح اللاعبين تعليمات باستمرار أثناء التقسيمة.

وخاض مصطفى شلبي وأحمد فتوح وأحمد حمدي ثلاثي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشهد التدريب حضور حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" عضوي لجنة التخطيط لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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