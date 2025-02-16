رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يعين 1237 معلمًا

قال الدكتورالسيد الجنيدى رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة أنه تم التعاقد مع 1237 معلم فى تحصصات مختلفة وذلك كمرحلة أولى حيث ما زالت المنطقة بحاجة إلى المعلمين لسد العجز.

حاجة الأزهر إلى المعلمين

وأضاف أن التعيينات جاءت بعد تفضل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعرض وجهة نظره على الرئيس عبد الفتاح السيسي بحاجة الأزهر إلى المعلمين في كافة التخصصات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة الأمام

وألمح الجنيدي إلى أن الإمام الدكتور شيخ الأزهر قال: إن الرئيس السيسي أكد ضرورة سد ذلك العجز بالمعاهد الأزهرية وعلى مراحل وكانت تلك هي المرحلة الأولى والتي كان من نصيب الشرقية منها 1237 وذلك لـ17 إدارة تعليمية تابعة للأزهر الشريف.

تسليم المعلمين للعمل فعليا

وأشار الجنيدى إلى أنه تم تسليم المعلمين فعليا للعمل الآن وبنسبة 99% وجاري التسليم للباقي خلال هذا الأسبوع حيث روعي فى التوزيع أن يتم حسب الرغبة وفي أقرب مكان إلى سكن المعلم تخفيفا عن معاناته في المواصلات وقربا للمسافة.

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